Фехтование: Алла Горлина стала двукратной чемпионкой

На прошедшем в Москве Открытом Кубке России по фехтованию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата дончанка Алла Горлина завоевала две золотые медали. Наша спортсменка во всех видах турнира выступила без поражений. В состязаниях на шпаге и рапире подопечная тренера Надежды Борболюк завоевала золотые медали.



В финальном поединке на рапире Алла выиграла у белоруски Веры Пастарнак 15:1, а в решающей встрече на шпаге дончанка не дала шансов еще одной представительнице Беларуси Елене Галкиной 15:8.



Напомним, что ранее Алла Горлина отметилась успешным выступлением на Кубке Украины в Николаеве, где она победила в состязаниях на шпаге и заняла второе место в турнире на рапире.



Следующим стартом Аллы Горлиной станет этап Кубка мира, который пройдет в Италии 17 мая.



Передает «Наш спорт»