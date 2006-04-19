Футбол: нарушители порядка страдают от выплаты штрафов

Львовские «Карпаты» оштрафованы на 5000 у.е. за неэтическое скандирование организованной группы болельщиков команды в адрес президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса во время игры ½ финала Кубка Украины «Динамо» - «Карпаты». Также в эту сумму штрафа вошли и две дымовые шашки, брошенные болельщиками львовской команды по направлению к полю.



Кроме этого, клубу «Карпаты» рекомендовали обратить внимание на работу с организованными группами.Такое решение было принято во вторник на Бюро ПФЛ.



Также было принято решение, что все матчи 29-ого тура в Высшей Лиге начнутся в 18:00.



За не обеспечение общественного порядка (драка на трибуне) во время игры «Черноморец» - «Харьков» одесский клуб оштрафован на 500 у.е.



В игре «Металлист» - «Волынь» болельщик кинул на поле пустую бутылку и за это харьковский клуб оштрафован на 500 у.е.



Как известно, в прошлом туре «дублей» «Металлист» - «Волынь» при счете 4:0 в пользу хозяев, главный тренер луцкой команды Виталий Кварцяный несогласный с судейством, увел свою команду с поля в конце первого тайма. Решение Бюро ПФЛ по поводу этого инцидента было таким: «Волынь» оштрафовали на 5000 у.е.и оставили в силе результат поединка, который был зафиксирован на момент остановки игры. Т.е., «дубль» «Металлист» выиграл с окончательным счетом 4:0.