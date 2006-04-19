Арбитры чемпионата мира получили 100% прибавку к зарплате

На чемпионате мира в Германии футбольные арбитры получат 100% прибавку к заработной плате. Если на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее арбитры получали по 20 000 долларов за игру, то в этом году работа арбитра будет оцениваться в 40 000 долларов.



Генеральный секретарь ФИФА Урс Линси, комментируя увеличение зарплаты арбитрам, сообщил также о том, что финансово будет стимулироваться арбитра резервных арбитров. Кроме этого, вознаграждение ФИФА получат даже те арбитры, которые не смогли пройти отбор на чемпионат мира в Германии. По словам Линси, они готовились, работали над собой, проделали долгий путь и прибыли на прохождение тестов. 23 арбитрам, которые не попадут в число арбитров чемпионата, ФИФА заплатит по 20 000 долларов.



Сообщает «Наш спорт»