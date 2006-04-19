Reebok поможет "Реалу" купить звезду сборной Франции

Мадридский "Реал" получил неожиданный козырь в борьбе за лидера атак лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри. Недавно француз сменил спонсора, который предоставляет ему спортивную одежду и обувь, - Nike на Reebok. Бренд Reebok, как известно, принадлежит компании Adidas, а многие звезды "Реала" (Бекхэм, Зидан, Рауль) имеют с ней спонсорские контракты.



С другой стороны игроки "Барселоны", с которой Анри вроде бы пришел к договоренности об условиях личного контракта, одеваются в форму Nike - главного конкурента Adidas на рынке спортивной одежды. Поэтому трансфер Анри в каталонский клуб может привести к маркетинговому конфликту.



Сам Анри не устает повторять, что пока не решил, где будет играть в следующем сезоне, и даже оставляет себе возможность продолжить карьеру в "Арсенале". Сегодня, 19 апреля, ему предстоит сыграть в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Вильярреала".



Сообщает «Лента.ru»