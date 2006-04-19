Российский супертяж Валуев ставит на Кличко

Российский чемпион мира по боксу в тяжелом весе (по версии WBA) Николай Валуев предсказывает победу Владимира Кличко над Крисом Бердом в субботнем бою в немецком Манхейме. Украинец попытается отобрать у американца чемпионский пояс IBF в тяжелом весе.



"Владимир Кличко выиграет бой по очкам, - считает Валуев. - Украинский боксер будет стремиться держать своего оппонента на дистанции. Берд, в свою очередь, постарается войти в ближний бой и наносить серийные удары. Только при помощи акцентированного удара американец сможет склонить чашу весов в свою пользу". Мнение Валуева разделяет и его тренер Манвел Габриэлян.



Напомним, что в профессиональном боксе есть три организации, чемпионство по версии которых считается престижным и значимым - Всемирный боксерский совет (WBC), Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Международная федерация бокса (IBF). В тяжелом весе титулом WBC владеет американец Хасим Рахман, пояс WBA принадлежит Валуеву, а чемпионство по версии IBF - Берду.



В ближайшую субботу титул IBF попытается завоевать украинец Владимир Кличко. Также в последние годы повысился статус Всемирной боксерской организации (WBO) - чемпионом по этой версии недавно стал белорус Сергей Ляхович.



Сообщает «Лента.ru»