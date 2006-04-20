«Арсенал» победил – интрига осталась

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и испанским «Вильярреалом» победу праздновали лондонцы.



Испанцы, ставшие главной сенсацией Лиги нынешнего года, потерпели только второе поражение. В четвертьфинале они проиграли «Интеру», но в ответной встрече сумели взять верх и пройти дальше.



Матч для команд выдался очень напряженным, о чем говорит и счет – 1:0. Победный мяч в составе лондонской команды забил Коло Туре после прострела Алекандра Глеба. Ответная встреча в Испании, по всей видимости, не будет для «Арсенала» легкой прогулкой.