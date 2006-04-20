Украина начинает подготовку к следующим Олимпиадам

Состоялось заседание коллегии министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Речь на нем, в частности, шла и об итогах ХХ зимних Олимпийских игр в Турине.



Министр Юрий Павленко отметил, что выступление на Олимпиаде украинской команды можно считать успешным. Напомним, что украинцы завоевали две бронзовые медали – в фигурном катании и биатлоне, еще ряд наших спортсменов вошли в своих видах в шестерки и десятки лучших.



Что касается Паралимпийских игр в Турине, то украинская сборная заняла третье место, имея в активе 7 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей.



Уже начата подготовка к следующим Олимпийским играм в Пекине (летним) и Ванкувере (зимним). Создан Национальный совет по вопросам физической культуры и спорта при Президенте Украины. Создана «Спортивная карта Украины», где показан уровень обеспечения спортивными объектами, материально-технической базой в каждом регионе страны. К слову, в первую пятерку наиболее развитых, в плане обеспечения спортоборудованием, вошли Сумская, Донецкая, Николаевская, Ивано-Франковская и Кировоградская области. Хуже всего обстоит с этим дело во Львовской, Тернопольской, Черкасской и Житомирской областях.