Абрамович сманил в «Челси» немца Баллака. За большие деньги.

Михаэль Баллак – полузащитник «Баварии» и сборной Германии – согласился с условиями контракта, которые ему предложили в «Челси».



Если далее ничего не нарушит планы, то согласно договору с «Челси» Романа Абрамовича, Баллак станет самым высокооплачиваемым игроком в этом английском клубе.



Стоит добавить, что разговоры о переходе Баллака ведутся уже несколько месяцев. Оставалось только непонятным, какой клуб примет у себя немецкого игрока. И только вчера вечером все стало на свои места. Осталось только подписать контракт.