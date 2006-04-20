Лондонский марафон «теряет» своих фаворитов

Рекордсмен мира в марафоне Пол Тергат объявил, что очень расстроен, но вынужден отказаться от участия в ежегодном лондонском марафоне, который состоится в следующее воскресенье.

Директор соревнований Дэвид Бедфорд собрал всех сильнейших спортсменов мира. И кроме Тергата на старт должны выйти олимпийский чемпион Стефано Бальдини, чемпион мира Жуад Гариб и многократный рекордсмен мира Хайле Гебреселаси.



Тергат пожаловался на боль в икроножной мышце, неожиданно возникшей после очередной тренровки в понедельник. Интенсивное лечение не дало никакого эффекта, хотя до этого тренировка шла очень хорошо и он находился в хорошем состоянии.



Напомним, что по той же причине (травма ноги) от участия на марафоне в Лондоне отказалась и чемпионка мира Пола Редклиф.