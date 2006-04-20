Украинские борцы могут «подзаработать» на «Европе»

C 25 по 30 апреля в Москве пройдет чемпионат Европы по борьбе сразу в трех видах: греко-римской и вольной – мужчины и женщины.



В греко-римской борьбе участие примут 157 спортсменов, в вольной мужской – 135, женской - 100 . В каждом из видов победитель получит $10 000.



Определился состав украинских команд. Среди вольников Украины представят и многоопытные Александр Захарук и Тарас Данько. К сожалению, в составе женской команды не будет олимпийской чемпионки Афин Ирины Мерлени.



Состав сборной Украины по вольной борьбе (мужчины): Захарук Александр (вес 55 кг), Хавелов Евгений (60 кг), Элькиев Руслан (66 кг), Белоцерковский Олег (74 кг), Данько Тарас (84 кг), Саидов Илимдар (96 кг), Ищенко Иван (120 кг).



Состав сборной Украины по вольной борьбе (женщины): Стадник Мария (48 кг), Когут Александра (51 кг), Бавдик Мариана (55 кг), Левчук Олеся (59 кг), Шаликова Оксана (63 кг), Златова Валерия (67 кг), Саенко Светлана (72 кг).



Состав сборной Украины по греко-римской борьбе: Регимов Вьяюгар (55 кг), Вакуленко Алексей (60 кг), Александр Хвощ (66 кг), Шацких Владимир (74 кг), Геппа Дмитро (84 кг), Николаев Михаил (96 кг), Чернецкий Александр (120 кг).