Украинский велогонщик стал победителем второго этапа «Тура Джорджии»

Украинец Ярослав Попович одержал блестящую победу на втором этапе "Тур Джорджии". Дистанцию в 187 километров галичанин проехал за 4 часа 47 минут и 39 секунд. Ярослав на 6 секунд опередил аргентинца Хуана Хосе Хаедо, передает «Наш спорт»



В конце этапа на подъёме Попович предпринял атаку на лидеров, и благодаря фантастическому спринту на последней стометровке смог уйти от преследователей и одержать победу. В атаке украинцу помогли его одноклубники Даниэльсон и Мартинез де Естебан.

"В планах "Дискавери" не было этой финишной атаки. Но ещё до старта, когда мы анализировали трассу, я сказал нашему директору, что готов выложиться на этом подъёме. Он сказал, что если у меня будут силы - я должен идти в атаку, так и получилось, " - сказал Попович после финиша.



Благодаря победе на втором этапе Ярослав Попович возглавил генеральную классификацию "Тур Джорджии".



Ещё один украинский велогонщик, Валерий Кобзаренко, на втором этапе показал 53-й результат.