Украинские теннисистки обыграли сборную Венгрии

В розыгрыше Кубка Федераций теннисная сборная Украины победила команду Венгрии (2:1), но за тур до завершения состязаний наша команда потеряла шансы на повышение в классе. Более того, сегодня в поединке против команды Болгарии сборной Украины важно не проиграть, иначе вместо борьбы за Мировую группу нашим спортсменкам придётся опуститься во Вторую группу.



Во встрече Украина - Венгрия Валерия Бондаренко в первом поединке уступила Кире Наги 2:6, 2:6. Елена Антипина смогла победить Мелинду Цинк - 6:4, 3:6, 6:3. В парной встрече наши девушки победили Киру Наги и Вирак Немец - 6:4, 6:4.



Сегодня судьбу 1 места в группе определят команды Венгрии и Великобритании. Теннисисткам Венгрии для выхода в плей-офф нужна победа со счётом 3:0.





Передает «Наш спорт»