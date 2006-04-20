Сербские баскетболисты осуждены условно за драку на площадке

После скандала в 10 туре Адриатической лиги, когда в матче «Партизан» — «Гемофарм» игроки обеих команд устроили на площадке драку, сербский суд вынес свое решение по этому делу.



Все участники инцидента наказаны, получив условный срок, сообщает « СпортОнлайн»



Деян Милоевич осужден на семь месяцев условно, Предраг Супут и Новица Великович — на шесть, Славко Стефанович — на пять, Лука Богданович — на четыре, Милош Борисов — на три.



Если кто-нибудь из этих баскетболистов во время условного срока позволит себе подобное поведение, то он сразу попадет в тюрьму.