Успешные выступления украинских теннисисток на турнирах ITF

Вслед за харьковчанкой Татьяной Перебийнис во второй раунд турнира ITF c призовым фондом 25 000$ Trofeo Peugeot Martino & C., проходящего в итальянском Бари, вышла и киевлянка Оксана Любцова, передает « СпортОнлайн»



В стартовом поединке в упорной борьбе украинская теннисистка взяла верх над третьей ракеткой турнира Катрин Вюрле из Германии 4:6, 6:1, 6:4.



За выход в четвертьфинал Оксана поборется с итальянской теннисисткой Сарой Эррани.



Новокаховчанка Юлиана Федак успешно преодолела барьер первого раунда на турнире ITF с призовым фондом 75 000$ в Дотане, США. Украинская теннисистка в трех сетах обыграла немецкую теннисистку Ангелику Бахманн 3:6, 6:2, 6:2. Следующей соперницей Юлианы станет японка Сейко Окамото.