В Украине пройдет ІV международный боксерский турнир среди кадетов

С 22 по 27 апреля в городе Моршин, Львовской области, будет проходить ІV международный турнир по боксу среди кадетов «Кубок Карпат». В соревнованиях будут принимать участие свыше 140 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, России, Литвы, Беларуси, Молдовы, Польши, Грузии, Румынии, Германии, Греции, Ирландии, Чехии, Латвии, Болгарии, Израиля и Украины.



„В Европе „Кубок Карпат” является третьим международным турниром среди кадетов, который имеет статус международной группы „А”. В этом году в нем будут принимать участие спортсмены, которых мы увидим на Олимпийских Играх 2012 года” – отметил на пресс-конференции Игорь Гайдамак.



Соорганизатор турнира, генеральный директор IDS Group Николай Кмить сообщил журналистам, что его компания намеревается и в дальнейшем поддерживать развитие спорта в Украине. По его словам, необходимость проведения подобных турниров очевидна, ведь популярность „Кубка Карпат” ежегодно возрастает, как и количество участников турнира, сообщила "Главреду" пресс-служба боксерского клуба «Стрияни».



«Кубок Карпат» проводится ежегодно, начиная с 2003 года. На сегодняшний день турнир уже приобрел статус международного турнира категории «А» и внесен в официальный календарь Европейской ассоциации любительского бокса. Главным заданием турнира является повышение спортивного мастерства членов сборной команды Украины и выведение на высокий уровень талантливых молодых боксеров Украины.



«Кубок Карпат» - по сути единственный в нашей стране сертифицированный международный „полигон” для подготовки 16 – 17 летних спортсменов, которые уже в ближайшее время смогут выйти на „взрослый” ринг и бороться за будущее отечественного бокса.



В числе бывших участников турнира - Роман Дримайло, который занял 5 место на чемпионате Европы в 2005 году, и Николай Стегна – победитель прошлогоднего международного турнира памяти В. Е. Старчака.