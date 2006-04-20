Абрамович продолжает искать способы получить Шевченко

Форвард "Милана" Андрей Шевченко, отклонивший несколько предложений Романа Абрамовича перейти в "Челси", может оказаться в английском клубе из-за своего личного спонсора - производителя спортивной одежды Adidas. Компании, имеющие спонсорские контракты со звездами мирового футбола, часто играют важную роль в трансферных вопросах.



В последние дни Adidas серьезно помог "Челси" уговорить капитана сборной Германии Михаэля Баллака (он также имеет соглашение с фирмой) заключить контракт с лондонцами. Отмечается, что для Adidas переход Шевченко в "Челси" был бы коммерчески выгоден.



Поэтому в ближайшее время англичане должны сделать "Милану" и украинскому форварду очередное, еще более выгодное предложение, тем более что в данном вопросе желания Романа Абрамовича и Adidas совпадают.



Любопытно, что руководство "Челси" также хотело переманить в команду звезд "Барселоны" - Роналдиньо и Самуэля Это'О. Однако в этом случае Adidas никак не может помочь англичанам: спонсором бразильца является Nike, а камерунца - Puma.



Сообщает «Лента.ru»