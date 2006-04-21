Кличко-старший «спровоцировал» инцидент на ринге

Показательную тренировку перед боем за титул чемпиона IBF провели украинец Владимир Кличко и американец Крис Берд. Немецкие зрители получили большое удовольствие от этого «шоу».



После прыжков через скакалку каждый из боксеров продемонстрировал собственную программу. В то время, как настроенный серьезно Кличко усердно выполнял физические упражнения, Берд продемонстрировал настоящий канкан. Чем привел публику в немалый восторг. Ближе к концу зрелища в зале был замечен и Виталий Кличко. Невольно он спровоцировал маленький «инцидент». Фанат экс-чемпиона мира бросил в ринг боксерские перчатки, видимо, рассчитывая, что Виталий на них оставит свой автограф. Но перчатки угодили в спину тренера Владимира – Эмануэля Стюарда. Тот, приняв вызов, предложил «снайперу» выйти на ринг и сразиться. Но предупредил, что перед этим «обидчик» должен одолеть его ученика. То есть, Владимира Кличко. Желания такого у фаната не возникло. Тем более, что все закончилось для него наилучшим образом – заветный автограф он получил.