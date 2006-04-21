Хоккей: сборная Украины «поладила» с россиянами

В рамках подготовки к чемпионату мира в Риге хоккейная сборная Украины провела второй матч с тольяттинской «Ладой». На сей раз команды разошлись миром.



Напомним, что в первой встрече украинцы одержали победу со счетом 2:1. Во вчерашней встрече соперники обменялись по шайбе. Причем в роли догоняющих выступали хозяева. Открыл счет нападающий «Лады» Другов, вышедший один на один с вратарем. Правда, украинские хоккеисты отыгрались достаточно быстро. В сутолоке у ворот тольяттинцев, шайбу протолкнул в створ игрок киевского «Сокола» Сергей Харченко.



Через три дня сборная Украины сыграет первую встречу из двух запланированных со сборной Беларуси.