Бокс: супертяж Валуев отказался сниматься с Робертом де Ниро

Российская звезда бокса – супрегигант и супертяжеловес – Николай Валуев получил приглашение от британского режиссера Мэтью Вона сняться в новой картине этого мэтра кино.



Напомним, что наиболее известными фильмами Вона являются «Карты. Деньги. Два ствола.», «Большой кукиш», «Костолом». Уже в этом месяце режиссер приступает к своей новой работе. Фильм называется «Звездная пыль». На главные роли приглашены Роберт де Ниро, Мишель Пфайффер. Что именно предлагалось Николаю Валуеву пока остается тайной. Тем не менее, боксер отказался от заманчивого предложения, мотивируя это тем, что в скором времени предстоят серьезные бои, к которым необходимо тщательно готовиться. Так, 3 июня Валуев будет защищать свой титул против ямайского спортсмена Оуэна Бека.