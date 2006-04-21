Сборная Украины сыграет со сборной Коста-Рики и с Ливией

28 мая в Киеве пройдут торжественные проводы национальной сборной Украины на чемпионат мира по футболу. В воскресенье, 28 мая, в день Киева на НСК "Олимпийский" сборная Украины проведёт товарищеский матч против сборной Коста-Рики.



В апрельском рейтинге ФИФА сборная Коста-Рики занимает 26 место (у нашей сборной 41 место). Перед игрой против нашей сборной Коста-Рика 24 мая сыграет в Барселоне товарищеский поединок со сборной Каталонии. Из Киева костариканцы отправятся в Чехию, где 30 мая проведут товарищеский матч с национальной сборной Чехии.



5 июня, в понедельник, национальная сборная Украины проведёт товарищеский поединок против сборной Ливии. Игра пройдёт в швейцарском Волене.



Сообщает «Наш спорт»