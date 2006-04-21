Теннис: Федак продолжает борьбу за призовой фонд 75 000$

Украинская теннисистка, новокаховчанка Юлиана Федак пробилась в четвертьфинал престижного турнира ITF с призовым фондом $75 000, проходящего в Дотане (США).



В матче второго раунда Федак, посеяная на турнире под 3 номером, разгромила японку Сейко Окамото: 6-1 6-1.

Теперь за выход в полуфинал Юлиана поборется с россиянкой Ольгой Пучковой, посеяной под восьмым номером.



К сожалению, украинские теннисистки Татьяна Перебийнис и Оксана Любцова завершили свои выступления на турнире ITF с призовым фондом $25 000, проходящего в Бари (Италия).



Во втором раунде Любцова в упорнйо борьбе уступла итальянке Саре Эррани: 6-1 3-6 2-6, а Перебийнис уступила хорватке Нике Ожегович: 5-7 3-6



Сообщает « СпортОнлайн»