Стартовал чемпионат Украины по авторалли

Непредсказуемым и зрелищным оказался старт нового Чемпионата Украины по авторалли в Каменец-Подольском.

Главным событием на ралли «Стара Фортеця» стало возвращение после прошлогодней аварии одного из самых титулованых украинских раллистов Александра Салюка-старшего. Однако удачно выступить пилоту "Мицубиси Эво-7" помешали проблемы с редуктором автомобиля, поэтому его экипажу пришлось сойти с дистанции.



Неудачей фаворита воспользовались действующий чемпион Андрей Александров и Владимир Петренко, которых на финише разделила всего одна десятая секунды. Третьим был Юрий Шаповалов.



Вместе с тем, за честь фамилии постоял Александр Салюк-младший, который прогнозировано на ВАЗ-2112 победил в классе А3.



Следующий этап пройдет с 13 по 14 мая в Херсоне.



Передает « СпортОнлайн»