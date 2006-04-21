«Ювентус» откажется от черно-белых полосок

Туринский "Ювентус" может сменить традиционную черно-белую форму, сообщает «Спорт Экспресс»

Американская фирма Nike, являющаяся спортивным спонсором многих клубов и сборных, собирается предложить своим клиентам новый дизайн для их форм. Первым клиентом должен стать "Ювентус", который со следующего сезона может играть в другой форме. Вместо полосок новые футболки "Ювентуса" будут разделены на две части - черную и белую. Гостевая форма останется желтой, а альтернативная - сине-розовой. В полосатых футболках "Ювентус" выступает с 1900 года. Пока что руководство чемпиона Италии не дало окончательного ответа на предложение Nike.