Кличко стал новым чемпионом мира по версии IBF

Владимир Кличко стал новым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF. В субботу в немецком городе Мангейм Кличко-младший в седьмом раунде техническим нокаутом победил американца Криса Берда.



Весь бой проходил под диктовку украинского боксера, который послал своего соперника в нокдаун в пятом раунде. После того, как это повторилось и в седьмом раунде, и у Берда открылось кровотечение под глазом, рефери в ринге Уэйн Келли остановил бой.



После этого успеха послужной список 30-летнего Кличко на профессиональном ринге составляет 46 побед (41 - нокаутом) при трех поражениях.