«Богатырь года»: Вирастюк опять сильнейший

На открытом рейтинговом туринире «Ukraine open - 2006» на звание «Богатырь года» первенствовал украинец Василий Вирастюк, снова докозав, что является самым сильным в многоборье, передаеть корреспондент «Главреда».



В соревнованиях, помимо 10 украинцев, участвовали 11 стронгменов из разных стран. Одновремено с турниром прошел и первый тур всемирной серии соревнований "Объедтненые стронгмены". Главным рефери соревнований - президент всемирной Федерации стронгменов (IFSA) Даглас Эдмундс. Кроме того, судьей состязаний был четырехкратный обладатель титула "Сильнейший человек мира" Магнус Вер Магнуссон.



Безусловных фаворитов было двое - Василий Верастюк и американец Джон Андерсон. В спор петендентов не смог вмешаться прошлогодний обладатель титула сильнейшего в мире украинец Михаил Старов - помешала обострившаяся травма.



Преимущество Векрастюка перед соперниками обозначилось уже с первого упражнения. Во всех последующих упражениях он преимущество только наращивал. И победил.



Тем не менее, конкуренция было достаточно жесткая. Очень серьезными противниками были поляк Себастьян Вента, россиянин Игорь Педан (когда-то выступавший за Украину). Большие перспективы и у молодого украинского стронгмена Виктора Юрченко. Видимо, эти спортсмены и будут в ближайшйие годы главными конкурентами украинских стронгменов.