Бессонова и Годунко подтвердили свой класс

В Днепродзержинске прошли очередные Всеукраинские соревнования по художественной гимнастике. Подробности сообщили «Главреду» из федерации гимнастики Украины.



В этом году впервые была применена новая схема их проведения: отдельно проходил чемпионат Украины по групповым упражнениям, в котором приняло участие рекордное количество команд со всех регионов Украины – 30. Для того, чтобы разнообразить турнир, к ним был добавлен розыгрыш Кубка Украины среди 25 сильнейших гимнасток по результатам Чемпионата Украины среди клубов, который прошел в феврале в Белой Церкви. Также, было принято решение просмотреть многоборную программу 15 юниорок, которые ведут борьбу за право участвовать в Чемпионате Европы в сентябре.



Анна Бессонова и Наталья Годунко, которые буквально на днях вернулись с 2-недельного пребывания на соревнованиях в Греции, были вынуждены сразу же вступать в борьбу на национальный кубок. Для этого им пришлось выступать по 6 видам, а не по 4, как принято на международных соревнованиях. Украина является единственной страной, где «художницы» продолжают делать давно забытое упражнение без предмета, а также вид, который каждые 2 года покидает международную программу. В этот раз это был обруч. Очная борьба двух лидеров украинской сборной закончилась в этот раз победой Бессоновой – она стала первой в многоборье, а также в упражнениях без предмета, с обручем и лентой. Годунко выиграла скакалку и булавы, но реально претендовать на победу ей помешала травма колена. Хорошо проявила себя и Галина Ширкина, заняв третье место в многоборье. Ирина Ковальчук стала четвертой. Четыре лучших гимнастки-юниорки Украины - Марина Бойко, Алина Максименко, Кристина Черепенина и Александра Поповкина - выступали в Кубке Украины, и, несмотря на присутствие более опытных и титулованных гимнасток, смогли проявить себя с наилучшей стороны. Среди гимнасток 91-го года рождения и младше победу праздновала Дарья Кушнерова.



Среди команд в групповом упражнении 1 место по сумме многоборья завоевала команда Киев – 1, которая является базой для Национальной сборной командой Украины. Такой крупный старт вселил уверенность в украинскую команду в групповом упражнении, которая уже на следующих выходных примет участие в Кубке мира в Нижнем Новгороде.

А следующим турниром для гимнасток-«личниц» станет очередной этап Гран-При в болгарском городе Бургас, который состоится 5-8 мая. Там честь Украины будут защищать Анна Бессонова, Наталья Годунко, Галина Ширкина и Ирина Ковальчук.



Напомним, что перед Всеукраинскими соревнованиями наши «художницы» принимали участие на престижных соревнованиях в Греции – традиционном турнире «Каламата Кап».



Основная борьба за медали в абсолютном первенстве развернулась между украинками Анной Бессоновой и Натальей Годунко. Дуэль завершилась победой Бессоновой – она впервые в этом сезоне поднимается на высшую ступень пьедестала в многоборье. Годунко довольствовалась вторым местом. Более чем на 2 балла от наших девушек отстала призер чемпионата мира Инна Жукова из Беларуси – она третья. Украинки доминировали и в финалах в отдельных видах. Анна Бессонова выиграла упражнение с булавами и с лентой, а Наталья Годунко – скакалку. Лишь в упражнении с мячом они пропустили вперед беларусску Инну Жукову. Приятно порадовали украинские «групповички» Они стали третьими вслед за командами Беларуси и Болгарии, как в многоборье, так и в финалах в отдельных видах. Всего нашей командах на этих соревнованиях было завоевано 13 медалей – 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.