Кличко-старший возвращается в ринг. Но с условием

Экс-чемпион мира по версии WBC украинский тяжеловес Виталий Кличко выразил готовность вернуться на ринг.



Эти слова из уст боксера прозвучали в беседе с главой телеканала НВО Кери Дэвисом сразу после поединка Владимира Кличко с Крисом Бердом. Правда, единственным условием своего возвращения Кличко-старший назвал поединок-реванш с Ленноксом Льюисом. Напомним, что в 2003 году в борьбе за чемпионский пояс британский темнокожий супертяж одержал победу – хотя и достаточно спорную – над Виталием Кличко.