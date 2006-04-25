Финишировал лондонский марафон

В воскресенье прошел традиционный марафон в Лондоне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие титулованные спортсмены мира.

У мужчин борьба за первое место развернулась между представителями Кении - Феликсом Лимо и Мартином Лелем. Победу одержал Лимо.

У женщин сильнейшей оказалась американка Дина Кастор, которая впервые разменяла 2 часа 20 минут. Ее результат – 2 часа 19 минут 35 секунд.

Россиянка Людмила Петрова финишировала второй, на уровне рекорда России 2:21.31.



Результаты марафона в Лондоне 2006 года:

Мужчины.

1. Феликс Лимо (Кения) - 2:06.39

2. Мартин Лель (Кения) - 2:06.41

3. Хендрик Рамаала (ЮАР) - 2:06.55

4. Халид Ханнучи (США) - 2:07.04

5. Стефано Бальдини (Италия) - 2:07.22

6. Роджерс Роп (Кения) - 2:07.34

7. Ишам Шатт (Марокко) - 2:07.59

8. Жауад Гариб (Марокко) - 2:08.45

9. Хайле Гебреселаси (Эфиопия) - 2:09.05

10. Эванс Рутто (Кения) - 2:09.35

Женщины.

1. Дина Кастор (США) - 2:19.36

2. Людмила Петрова (Россия) - 2:21.29 рекорд России

3. Сюзан Чепкемей (Кения) - 2:21.46

4. Берхане Адере (Эфиопия) - 2:21.52

5. Галина Богомолова (Россия) - 2:21.58

6. Мара Ямаучи (Великобритания) - 2:25.13

7. Константин Дита (Румыния) - 2:27.51

8. Салина Косгеи (Кения) - 2:28.40

9. Маргарет Окайо (Кения) - 2:29.16

10. Эри Хаякама (Япония) - 2:31.41