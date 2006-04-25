Финишировал лондонский марафон

В воскресенье прошел традиционный марафон в Лондоне. В соревнованиях приняли участие сильнейшие титулованные спортсмены мира.
У мужчин борьба за первое место развернулась между представителями Кении - Феликсом Лимо и Мартином Лелем. Победу одержал Лимо.
У женщин сильнейшей оказалась американка Дина Кастор, которая впервые разменяла 2 часа 20 минут. Ее результат – 2 часа 19 минут 35 секунд.
Россиянка Людмила Петрова финишировала второй, на уровне рекорда России 2:21.31.
Результаты марафона в Лондоне 2006 года:
Мужчины.
1. Феликс Лимо (Кения) - 2:06.39
2. Мартин Лель (Кения) - 2:06.41
3. Хендрик Рамаала (ЮАР) - 2:06.55
4. Халид Ханнучи (США) - 2:07.04
5. Стефано Бальдини (Италия) - 2:07.22
6. Роджерс Роп (Кения) - 2:07.34
7. Ишам Шатт (Марокко) - 2:07.59
8. Жауад Гариб (Марокко) - 2:08.45
9. Хайле Гебреселаси (Эфиопия) - 2:09.05
10. Эванс Рутто (Кения) - 2:09.35
Женщины.
1. Дина Кастор (США) - 2:19.36
2. Людмила Петрова (Россия) - 2:21.29 рекорд России
3. Сюзан Чепкемей (Кения) - 2:21.46
4. Берхане Адере (Эфиопия) - 2:21.52
5. Галина Богомолова (Россия) - 2:21.58
6. Мара Ямаучи (Великобритания) - 2:25.13
7. Константин Дита (Румыния) - 2:27.51
8. Салина Косгеи (Кения) - 2:28.40
9. Маргарет Окайо (Кения) - 2:29.16
10. Эри Хаякама (Япония) - 2:31.41