Теннис: украинка сорвала куш в Америке

В Дотане (США) завершился престижный турнир ITF с призовым фондом 75 000$.

Победительницей турнира стала украинская теннисистка Юлиана Федак.



В четвертьфинале украинка обыграла восьмую ракетку турнира россиянку Ольгу Пучкову: 7-6(4) 4-6 6-0, в полуфинале одолела американку Лилию Остерло, посеяную под 5 номером:6-3 5-7 6-3, а в решающем поединке сломила сопротивление Варвары Лепченко из Узбекистана, посеяной под 4 номером: 4-6 6-4 6-2.



Победа на этом турнире, которая стала 4-й победой на турнирах ITF в карьере украинской теннисистки, позволила ей вернуться в лучшую сотню мирового рейтинга, поднявшись на 89 строчку. Теперь Юлиана Федак является второй ракеткой Украины в одиночном рейтинге, уступая лишь киевлянке Елене Бондаренко.



Передает « СпортОнлайн»