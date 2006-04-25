Гамбург: украинские бегуны были в числе лучших

В воскресенье прошел ежегодный крупный марафон в Гамбурге (Германия).

У мужчин победителем с личным рекордом и высоким результатом 2:06.52 стал испанец Хулио Рей.

В марафоне приняли участие и украинские марафонцы - Михаил Иверук, Юрий Гичун и Виталий Шафар, которые заняли 10,12 и 15 места соответственно.

У женщин выиграла бегунья из Эфиопии Робе Тола. Россиянка Ирина Пермитина заняла третье место, всего 44 секунды не добрав до личного рекорда.

Гамбург (23.04), марафон.

Мужчины.

1. Хулио Рей (Испания) - 2:06.52

2. Роберт Чеборор (Кения) - 2:07.37

3. Джеймс Ротич (Кения) - 2:09.25

4. Уилфред Киген (Кения) - 2:10.00

5. Фред Кипроп (Кения) - 2:11.04

6. Хосе М. Мартинес (Испания) - 2:11.06

7. Данило Гоффи (Италия) - 2:11.09

8. Дереже Тесфайе (Эфиопия) - 2:11.10

9. Сэмми Кипруто (Кения) - 2:12.22

10. Михаил Иверук (Украина) - 2:12.32

11. Дмитрий Семенов (Россия) - 2:12.37

12. Юрий Гичун (Украина) - 2:14.35

13. Яред Асмерон (Эритреа) - 2:15.36

14. Гирма Тола (Эфиопия) - 2:15.56

15. Виталий Шафар (Украина) - 2:16.00

16. Лагет Давид (Франция) - 2:16.55

17. Карлуш Валенте (Португалия) - 2:17.50

18. Элиуд Тануи (Кения) - 2:19.06

19. Туомо Лехтинен (Финляндия) - 2:20.27

20. Маркус Пирксаар (Эстония) - 2:20.39

Женщины.

Марафон.

1. Робе Тола (Эфиопия) - 2:24.35

2. Роуз Черуйот (Кения) - 2:27.09

3. Ирина Пермитина (Россия) - 2:27.35

4. Эмили Кимурия (Кения) - 2:28.42

5. Элизабет Чемвено (Кения) - 2:28.55

6. Фернанда Рибейру (Португалия) - 2:29.48

7. Эдит Масаи (Кения) - 2:30.01

8. Зинаида Семенова (Россия) - 2:31.27

9. Ульрике Майш (Германия) - 2:31.56

10. Мариа Хосе Пуйэо (Испания) - 2:33.30

11. Аналиа Роза (Португалия) - 2:35.23

12. Майа Оравамяки (Финляндия) - 2:35.37

18. Лидия Василевская (Россия) - 2:44.26