Гамбург: украинские бегуны были в числе лучших

В воскресенье прошел ежегодный крупный марафон в Гамбурге (Германия).
У мужчин победителем с личным рекордом и высоким результатом 2:06.52 стал испанец Хулио Рей.
В марафоне приняли участие и украинские марафонцы - Михаил Иверук, Юрий Гичун и Виталий Шафар, которые заняли 10,12 и 15 места соответственно.
У женщин выиграла бегунья из Эфиопии Робе Тола. Россиянка Ирина Пермитина заняла третье место, всего 44 секунды не добрав до личного рекорда.
Гамбург (23.04), марафон.
Мужчины.
1. Хулио Рей (Испания) - 2:06.52
2. Роберт Чеборор (Кения) - 2:07.37
3. Джеймс Ротич (Кения) - 2:09.25
4. Уилфред Киген (Кения) - 2:10.00
5. Фред Кипроп (Кения) - 2:11.04
6. Хосе М. Мартинес (Испания) - 2:11.06
7. Данило Гоффи (Италия) - 2:11.09
8. Дереже Тесфайе (Эфиопия) - 2:11.10
9. Сэмми Кипруто (Кения) - 2:12.22
10. Михаил Иверук (Украина) - 2:12.32
11. Дмитрий Семенов (Россия) - 2:12.37
12. Юрий Гичун (Украина) - 2:14.35
13. Яред Асмерон (Эритреа) - 2:15.36
14. Гирма Тола (Эфиопия) - 2:15.56
15. Виталий Шафар (Украина) - 2:16.00
16. Лагет Давид (Франция) - 2:16.55
17. Карлуш Валенте (Португалия) - 2:17.50
18. Элиуд Тануи (Кения) - 2:19.06
19. Туомо Лехтинен (Финляндия) - 2:20.27
20. Маркус Пирксаар (Эстония) - 2:20.39
Женщины.
Марафон.
1. Робе Тола (Эфиопия) - 2:24.35
2. Роуз Черуйот (Кения) - 2:27.09
3. Ирина Пермитина (Россия) - 2:27.35
4. Эмили Кимурия (Кения) - 2:28.42
5. Элизабет Чемвено (Кения) - 2:28.55
6. Фернанда Рибейру (Португалия) - 2:29.48
7. Эдит Масаи (Кения) - 2:30.01
8. Зинаида Семенова (Россия) - 2:31.27
9. Ульрике Майш (Германия) - 2:31.56
10. Мариа Хосе Пуйэо (Испания) - 2:33.30
11. Аналиа Роза (Португалия) - 2:35.23
12. Майа Оравамяки (Финляндия) - 2:35.37
18. Лидия Василевская (Россия) - 2:44.26