В соперники Кличко прочат Рахмана

Российский тяжеловес Олег Маскаев, скорее всего, проведет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с Хасимом Рахманом 12 августа. Эту дату назвал известный американский промоутер Боб Арум.

В то же время, уже начались разговоры, что следующим соперником Рахмана (в случае победы над Маскаевым) может стать украинец Владимир Кличко.

Что касается боя Рахман – Маскаев, то точное место его проведения пока не определено, но наверняка известно, что поединок пройдет в США. Напомним, что в ноябре 1999 года боксеры уже встречались на ринге, и тогда Маскаев зрелищно нокаутировал американца в восьмом раунде.



Передает «Лента.ru»