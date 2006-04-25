Стартовал чемпионат Европы по вольной борьбе

Сегодня в столице России, Москве, стартует чемпионат Европы по борьбе.

Впервые в истории на первенстве континента в рамках единого турнира будут разыграны медали в вольной и греко-римской борьбе у мужчин и вольной борьбе у женщин.

Еще до старта чемпионат Европы-2006 стал рекордным. Заявки на участие подали делегации 39 стран, которые привезут на чемпионат 392 спортсмена. Украину на чемпионате Европы будут представлять 21 человек (по 7 в каждом из видов состязаний).



Первыми в борьбу за медали вступят сильные представительницы слабого пола. Дебютирует на "взрослых" чемпионатах чемпионка мира 2005 года среди юниоров и чемпионка мира 2003 года среди кадетов Мария Стадник. Большие надежды возлагаем на Александру Когут. Александра Шаликова, занявшая 2 место на прошлогоднем Кубке мира, наверняка вмешается в борьбу в категории 63 кг. У Светланы Саенко (кат. 72 кг) в послужном списке есть серебро Европы и бронза чемпионата мира.



Сообщает « СпортОнлайн»