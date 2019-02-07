"Секс хоть каждый день'': Прославившася стриптизом фигуристка раскованно высказалась об интиме

Елизавета Туктамышева / Sports

Российская фигуристка Елизавета Тутктамышева, прославившаяся своим стриптизом прямо во время выступления, рассказала о том, сколько раз девушке нужно заниматься сексом..

"Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, если девушка хочет быть здоровой? Да хоть каждый день. Зависит от желания. Мне пока 22 года, я еще не понимаю, сколько раз нужно заниматься сексом именно для здоровья. У меня пока все в порядке. Есть такая теория, – и как показывает практика, она правдива, – что лучше не заниматься сексом перед тренировками или соревнованиями. Почему? Фиг знает", – заявила она в интервью проекту COMMANDOS.

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Напомним, ранее французская фигуристка "сверкнула" грудью, а корейская фигуристка едва не потеряла платье во время выступления.