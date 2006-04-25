Хоккей: сборная Украины в гостях обыграла белорусов

Первый товарищеский матч по хоккею с командой Беларуси сборная Украины выиграла, причем, в гостях. Это уже третья зарубежная команда, с которой украинцы встречаются в этом месяце в рамках подготовки к чемпионату мира в Риге.



Игра проходила в Могилеве. После первого периода гости проигрывали со счетом 0:1. Переломным оказалась вторая двадцатиминутка, когда украинцы забросили две шайбы. Финальная сирена зафиксировала счет 5:3 в пользу сборной Украины. В ее составе голами отметились Андрей Михнов, Олег Шафаренко, Борис Проценко, Роман Сальников и Виталий Семенченко.



Вторая встреча команд состоится завтра в Гомеле.