«Арсенал» прошел в финал на плечах голкипера Леманна

Состоялся второй полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу между испанским «Вильярреалом» и лондонским «Арсеналом».



Героем матча стал голкипер англичан Йенс Леманн, отразивший пенальти на 90 минуте игры. Одиннадцатиметровый был назначен российским арбитром за толчок в штрафной Хосе Мари.



В целом, матч не изобиловал опасными моментами. Поэтому счет 0:0 был вполне прогнозируемым. Что вполне устраивало «Арсенал», который в первой встрече взял верх - 1:0. Лондонцы в финале. Сегодня станет известен их соперник.