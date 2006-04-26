Бокс: Цзю нокаутировал «сам себя»

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю вышел в «Финал трех» конкурса «Танец со звездой», проходящий на канале Channel7 австралийского телевидения.



По сценарию, партнерша боксера Людмила Кройтор начала танец с человеком, похожим на Цзю «один к одному». Но спустя несколько минут оказалось, что на сцене был двойник прославленного спортсмена – появился настоящий Костя Цзю. Выяснилось, что двойником была надувная кукла. Одним ударом Цзю выбил ее со сцены.



Российско-австралийский боксер и его партнерша Людмила Кройтор вышли в очередной раунд шоу, где их поджидают соперники – актер Тоби Аллен в паре с Лиан Бэмптон и ведущий прогноза погоды на Channel7 Грант Денье в паре с Амандой Гарнер.