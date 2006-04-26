Норвеженка покорила все вершины и полюса планеты

После того, как норвежская путешественница Сисил Ског достигла Северного полюса, она стала первой женщиной в мире, покорившей все вершины на континентах, включая Эверест, и побывавшей на обоих полюсах планеты.



31-летняя норвежка отправилась к Северному полюсу вместе с двумя мужчинами. Они вышли на лыжах с канадского острова Уорд Хант 6 марта 2006 года. Группа двигалась без какой бы то ни было внешней помощи и дополнительного снабжения. Ског, весящая 55 кг, тащила за собой и на себе груз, вес которого составлял 125 килограммов. После 49 дней путешествия, команда достигла заветной точки.