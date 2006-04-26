Виталий Кличко «вышел на ринг»

В Киеве дан старт VI международному турниру по боксу на призы братьев Кличко – открытому чемпионату Вооруженных Сил Украины.



Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Открыл турнир министр Юрий Павленко и Виталий Кличко. В соревнованиях, кроме украинской команды, принимают участие сборные Азербайджана, Алжира, Беларуси, Гвинеи, Нигерии, Иордании, Марокко, Молдовы, Туниса, Турции, Казахстана, ОАЭ, России. Всего 153 спортсмена в 11 весовых категориях. Турнир проводят министерство по делам семьи, молодежи и спорта, министерство обороны, Киевская горгосадминистрация при поддержке Национального олимпийского комитета. В своем приветствии Юрий Павленко подчеркнул, что эти соревнования являются прекрасной возможностью проверить и отточить свое мастерство перед Олимпийскими играми в Пекине. Виталий Кличко пожелал участникам турнира бескомпромиссной борьбы и побед.



Турнир на призы братьев Кличко – открытый чемпионат Вооруженных Сил Украины проводится с 2000 года. Нынешний – пятый по счету – проходит на базе Политехнического института. Финальные бои планируются в киевском Дворце спорта.