Сборную России возглавит китаец

На президиуме и тренерском совете Федерации шорт-трека России было принято решение пригласить в сборную России главного тренера из Китая.

Это решение связано, как заявил государственный тренер Андрей Минцев, главным образом с низкими результатами российского шорт-трека. Есть все условия для тренировок, однако для хорошего результата важно не только место подготовки, но и профессиональный наставник.

20 мая экспертная комиссия Федерации шорт-трека России поедет в Пекин, чтобы окончательно выбрать главного тренера для национальной команды. Имена кандидатов уже известны, но пока о них умалчивают.