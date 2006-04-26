Старков больше не тренирует московский «Спартак»

Сегодня Совет директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва) удовлетворил просьбу Александра Старкова об отставке с поста главного тренера команды.



Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака». Исполнять обязанности главного тренера будет Владимир Федотов. В целом, Совет директоров признал работу Старкова удовлетворительной. Но из-за тяжелой психологической ситуации, сложившейся в команде за последнее время, Александр Старков принял решение просить об отставке. Одновременно с этим, Совет директоров подтвердил обоснованность наказания Александра Аленичева (перевод в дубль и выставление на трансфер), «за действия, несовместимые со статусом игрока основного состава».