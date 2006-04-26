Армянские хоккеисты разгромили ирландцев «в сухую»

Сборная Армении по хоккею одержала первую в своей истории победу в официальном матче под эгидой Международной федерации хоккея. В понедельник в Рейкьявике стартовал квалификационный турнир в третьем дивизионе мирового хоккея, в котором собраны слабейшие команды мира.



В своем первом матче сборная Армении уступила туркам со счетом 3:8, но уже во вторник армяне всухую разгромили ирландцев - 6:0. Голкипер Лавик Газарян, парировав все 19 бросков, оформил первый "сухой" матч в истории армянского хоккея, а нападающий Джон Газанчян сделал хет-трик и дважды ассистировал партнерам.



Этот успех выглядит еще более значительным, если учитывать, что в прошлом году в аналогичном турнире сборная Армении проиграла ирландцам со счетом 1:23.



По данным РИА Новости, армяне участвуют в отборочных турнирах с 2004 года. В предыдущие два года команда, занимающая последнее, 45-е место в рейтинге сборных IIHF, потерпела восемь поражений в 8 матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб 7:125. В частности, в 2005-м Армения была бита Мексикой со счетом 0:48.



Сборной Армении в рамках отборочного турнира предстоит сыграть еще два матча - против хозяев исландцев и команды Люксембурга.