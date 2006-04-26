Баскетбол: стартует финал Кубка Украины

Сегодня, в Мариуполе, в спортивном комплексе "Азовмаш" стартует финальный раунд Кубка Украины-2006 по баскетболу. В "Финале четырех" принимают участие команды "Азовмаш", БК "Киев", БК "Химик" и МБК "Николаев", сообщает «Наш спорт»



Сегодня в 17 часов сыграют "Азовмаш" и БК "Химик", в 19.30 на площадку выйдут БК "Киев" и МБК "Николаев". Завтра пройдёт матчи за 3 место (17.00) и финал Кубка Украины (начало в 19.30).



"Азовмаш", который стал победителем регулярного чемпионата и который является принимающей стороной имеет все шансы в третий раз в истории завоевать Кубок Украины. Ранее мариупольцы были обладателями трофея в 2001 и 2002 годах.