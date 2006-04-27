«Милан» проиграл со счетом 0:0

В финале Лиги чемпионов по футболу, который пройдет 17 мая в Париже, встретятся лондонский «Арсенал» и испанская «Барселона».



Соперник «Арсенала» определился вчера в матче «Барселона» - «Милан». Напомним, что первая встреча этих команд, проходившая в Италии, закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Естественно, в ответной встрече «Милан» сразу пошел в атаку. После удара Кака мяч прошел в нескольких сантиметрах от штанги.

Правда, уже вскоре и «Барса» показала, что ее игроки не собираются отсиживаться в обороне. Самюэль Это'О выходил один на один с голкипером «Милана». Победителем дуэли вышел вратарь гостей Дида. Спустя непродолжительное время ситуация повторилась почти один к одному. Но на этот раз бразильского голкипера «Милана» подстраховал Каха Каладзе, выбивший мяч из пустых ворот.



В середине первого тайма имел реальный шанс Андрей Шевченко. Под острым углом он вышел один на один с голкипером каталонцев Вальдесом, но пробил мимо. Что касается матча в целом, то территориальным преимуществом владели хозяева. «Милан» строил свою игру на контратаках. В начале второго тайма Это'О вновь оказался «лицом к лицу» с Дидой. Но и на этот раз бразилец был на высоте. Еще одну возможность открыть счет имел Андрей Шевченко. Он с близкого расстояния пробил головой. Правда, в руки вратарю. На 71-минуте украинец все же заставил сильно поволноваться испанцев, когда отправил мяч в ворота «Барсы». Но чуть раньше судья определил со стороны Шевченко нарушение правил.



Итог встречи 0:0 как нельзя более устроил «Барселну». Судьбу чемпионства в Лиге 17 мая решит матч между «Арсеналом» и «Барселоной».