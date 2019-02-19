"Секса не было только в Венгрии": скандальный Милевский рассказал о своих половых подвигах

Артем Милевский / dynamo-brest.by

Скандальный экс-форвард сборной Украины и киевского Динамо, а ныне – игрок брестского Динамо Артем Милевский в деталях поведал об интимных подвигах, которые ему приходилось совершатью

"Во всех странах, где я играл, у меня был секс с местными девушками. Только в Венгрии не было. Какая девушка мне впала в душу, с которой у меня был секс? Если брать Украину, то Кульбаба (псевдоним телеведущей и модели Валерии Крук, с которой у игрока был роман в 2010-2011 годах. – Ред.). Кого бы выбрал в плане секса – афроамериканку, японку или белоруску? С японкой не было, поэтому выбрал бы ее", – заявил Милевский в эфире YouTube-проекта "Бомбардир".

Напомним, ранее Артем Милевский стал героем матча в первенстве Беларуси.