Ранен тренер молодежной сборной Украины по хоккею

Совершено бандитское нападение на тренера молодежной сборной Украины и харьковского хоккейного клуба-школы «Дружба-78» Владимира Еремина.



Это ЧП случилось в Харькове. Преступники, на которых Еремин поначалу не обратил внимания, проследовали за ним от Дворца спорта и нанесли удар заточенной отверткой в спину в тот момент, когда тренер заходил в свой подъезд. Это не было попыткой ограбления, поскольку ни деньги, ни документы нападавшие не взяли и после нанесения ранения незамедлительно скрылись, сообщает сайт ХКШ “Дружба-78»