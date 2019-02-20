Секс-оргии советских футболистов: в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо

Виктор Серебряников / скриншот из видео

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон рассказал о закулисно-половой жизни советских футболистов.

По словам Гордона, озвученным в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, о секс-оргиях спорстменов в СССР он узнал от легендарного форварда киевского "Динамо" Виктора Серебряникова.

"В порыве откровенности он рассказал, как в те годы продавались матчи за деньги, как жены футболистов одной из команды в буквальном смысле обслуживали приезжавшие команды, чтобы они выходили уставшими против их мужей […]. Товарищи по команде Виктора Серебряникова, который к моменту выхода интервью умер (в ноябре 2014 года – Главред), сказали: "Вот, сука, столько наговорил и умер", – рассказал Гордон.

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Напомним, ранее бывший скандальный футболист Динамо Артем Милевский рассказал о своих половых подвигах.