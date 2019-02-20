Секс-оргии советских футболистов: в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо

20 февраля 2019, 02:57

По словам легендарного игрока, в секс-оргиях принимали участие жены футболистов.

Серебряников
Виктор Серебряников / скриншот из видео

Известный украинский журналист и медиаменеджер Дмитрий Гордон рассказал о закулисно-половой жизни советских футболистов.

По словам Гордона, озвученным в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, о секс-оргиях спорстменов в СССР он узнал от легендарного форварда киевского "Динамо" Виктора Серебряникова.

"В порыве откровенности он рассказал, как в те годы продавались матчи за деньги, как жены футболистов одной из команды в буквальном смысле обслуживали приезжавшие команды, чтобы они выходили уставшими против их мужей […]. Товарищи по команде Виктора Серебряникова, который к моменту выхода интервью умер (в ноябре 2014 года – Главред), сказали: "Вот, сука, столько наговорил и умер", – рассказал Гордон.

Смотреть с 4:56

Напомним, ранее бывший скандальный футболист Динамо Артем Милевский рассказал о своих половых подвигах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
СССР Спорт секс игрок Динамо Киев Жены футболистов
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

03:42
Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2019 года
03:06
Стало известно, какая часть бюджета Украины уйдет на выплату долгов
02:57
Секс-оргии советских футболистов: в Сети всплыли откровения легендарного игрока Динамо Видео
02:01
"Фантастическая пластика": Мишель Андраде покорила сеть сексуальным танцем Видео
01:24
Военные хитрости: диетолог назвал топ-5 продуктов, которые улучшают работу мозга и память Видео
00:34
Отдых или деньги: когда выгоднее брать отпуск в Украине Видео
00:12
"Борщевая инфляция": эксперт рассказал о новом подорожании продуктов Видео
19 февраля, вторник
23:55
Изящность и голое тело: В Сеть выложили фото полу- и обнаженных красавиц-моделей Фото
23:24
Amnesty раскритиковала Киев за невыполнение данных после Евромайдана обещаний
22:55
Военный эксперт оценил закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
22:26
Прокуратура возбудила уголовное дело о госизмене посла Украины в Канаде Фото
22:06
Обнаженка и абстракция: в Сеть выложили серию классических эротических фото Фото
22:04
ДТП в Харькове: Зайцева выступила в суде с последним словом Видео
21:46
Учить грамоту: Юрию Дудю указали на вопиющие ошибки Видео
21:34
"Петр Алексеевич Ленин": журналист диагностировал у Порошенко помутнение рассудка Видео
21:15
Забил молотком экс-девушку с матерью: в Житомире произошло жуткое убийство - опубликовано фото, видео Видео
20:56
Аваков взялся за Facebook-аккаунты кандидатов в президенты
20:37
"Доступная шлюха": скандальный политолог на росТВ обругал украинскую телеведущую Видео
20:20
В Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева
19:36
Гордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянам Видео
19:33
Нардепы смеялись во время выступления евродепутата по убийствам на Евромайдане
19:15
Субсидия по-новому: как платить за коммуналку Видео
18:46
"А Путин будет главой пожизненно": эксперт объяснил, зачем РФ стремится поглотить Беларусь Видео
18:38
В Украине прошли масштабные танковые учения: опубликованы красочные фото Фото
18:11
Украина продала арестованное имущество Газпрома
17:53
Вице-премьер рассказал, почему Украине стоит отказаться от участия в Евровидении-2019
17:35
Зависимость Украины от импорта растет, а закупки в России стали еще интенсивней - Госстат
17:21
Россия применила на Донбассе неизвестное лазерное оружие
17:09
Нацотбор на Евровидение-2019: все, что известно об участниках финала Видео
17:02
"200 с лиху*м стран на планете": в России прокомментировали заявление Порошенко об отмене встреч между США и РФ Видео
17:00
СМИ узнали причину смерти Карла Лагерфельда
16:55
Поляки больше поддерживают вступление Украины в НАТО, чем сами украинцы
16:47
Эксперт сказал, сможет ли новый президент Украины договориться с Россией Видео
16:39
Адвокат рассказал, как россияне склоняют к сотрудничеству пленных украинских моряков
16:23
В ООН отчитали Киев за нежелание расследовать события Евромайдана
16:07
Дело о госизмене: приговор Януковичу обжаловал бесплатный адвокат Видео
16:06
''Санкции станут шоком'': в Москве впали в панику из-за новых санкций Запада
16:06
"Синий в г*внину": на границе с Польшей поймали пьяного таможенника Видео
16:04
Российский ракетоносец над Донбассом: появилась реакция ВСУ
15:55
Рейтинг Путина стремительно падает в российской глубинке – The New York Times
15:50
Украинский профессор предложил продлить "Стену Яценюка" вдоль Беларуси
15:38
СММ ОБСЕ засекла в небе над Донбассом российский бомбардировщик
15:36
Агрессию Путина могут остановить только два фактора — политолог Видео
15:34
Журнал National Geographic назвал аннексированный Севастополь "субъектом РФ" Фото
15:34
Порошенко в Раде рассказал, сколько военнослужащих ВСУ погибло на Донбассе
15:21
"Три раза - грязное белье": в Сети рассказали о жутком сервисе в фирменном поезде "Укрзалізниці" Видео
15:06
Порошенко увидел победу Украины в войне с Россией
15:05
Умер Карл Лагерфельд: завещание кошке и другие необычные факты биографии легенды Фото
15:04
"Где, бд*дь, реформ не хватает?": журналист рассказал об истерике Порошенко из-за поста в Facebook Видео
14:52
"Не может быть Европы без Украины": Глава Евросовета Туск заговорил в Раде на украинском - опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться