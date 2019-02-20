Хакеры опубликовали интимное видео чемпиона Формулы-1 и поп-звезды

Льюис Хэмилтон и Николь Шерзингер / The Sun

Известный гонщик, пять раз выигрывавший мировое первенство в классе Формула-1 Льюис Хэмилтон и знаменитая американская певица Николь Шерзингер (бывшая солистка группы Pussycat Dolls) стали жертвами хакеров, лишившись совместно снятого интимного видео.

"Сердце Николь разбито из-за того, что пленка попала в открытый доступ. Это видео не рассчитано на широкую публику", – цитируют источник из окружения певицы журналисты британского таблоида The Sun.

Хакеры сделали достоянием пользователей Сети ролик, который Хэмилтон и Шерзингер сняли в 2015-м. Он длится около двух минут. В кадре полуобнаженная пара лежит в кровати, касаясь друг друга руками и целуясь.

Напомним, ранее прославившася стриптизом фигуристка раскованно высказалась об интиме.