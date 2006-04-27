Плющенко получил квартиру «от Путина»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прервал свой американский тур и прилетел в Санкт-Петербург.



К этому Евгения побудил приема в Смольном у губернатора Валентины Матвиенко, которая вручила спортсмену сертификат на трехкомнатную квартиру, передает «Лента.ru».



Стоимость жилья, расположенного в престижном питерском районе на Богатырском проспекте, оценивается в 150 тысяч долларов. В настоящее время Плющенко вместе со своей супругой Марией живет в квартире из трех расселенных коммуналок, которую подарил молодоженам на свадьбу отец невесты.



Напомним, что после Олимпийских Игр в Турине на приеме у президента России Владимира Путина глава ОКР Леонид Тягачев заметил, что Плющенко до сих пор не имеет своей квартиры. Путин тогда пообещал решить этот вопрос через Валентину Матвиенко.