Футбол: сборную Англии возглавит бразилец Сколари

На освобождающееся место главного тренера сборной Англии по футболу найдена подходящая кандидатура. Возглавить команду может 57-летний бразилец Луиш Фелипе Сколари, у которого заканчивается контракт с национальной сборной Португалии.



Контракт Сколари на посту тренера португальцев истекает после чемпионата мира - 31 июля текущего года. Примерно тогда же покидает свой пост наставник англичан Свен-Горан Эрикссон. По утверждению газеты The Sun, Сколари требует себе такую же зарплату, как у Эрикссона - 5 миллионов фунтов стерлингов в год. Однако Футбольная ассоциация Англии надеется заполучить бразильца за 3 миллиона.