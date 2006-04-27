Шарапова и Курникова названы самыми сексуальными спортсменками

В майском номере британской версии журнала FHM опубликован очередной рейтинг 100 самых сексуальных женщин мира. Предпочтения английских читателей журнала (всего было собрано более 2 млн. голосов) кардинальным образом отличаются от предпочтений американцев, голосовавших в аналогичном рейтинге месяц назад.



Так британцы упомянули лишь двух спортсменок (в отличие от американцев, назвавших 6 человек), и обе они – российские теннисистки, Мария Шарапова и Анна Курникова. В британском рейтинге Марию назвали на 56-м месте, в американском – на 8-м; Анна получила от англичан 60-е место, а американцы в этом году не включили ее в Топ-100, сообщает «Советский Спорт». Что касается победительницы британского рейтинга, то ею стала актриса Кира Найтли (американского – актриса Скарлетт Йоханссон).